Hasta la vista, baby. Почему Испания решила выгнать российских предателей

Испанская газета El País указывает, что ряд оппозиционеров находятся в стране больше семи месяцев и многие сейчас уже в нелегальном положении. При этом они боятся выезжать за пределы государства, поскольку возможности вернуться в этом случае больше не будет — а ведь они приехали в Испанию, чтобы здесь, как пишет издание, «начать жизнь с чистого листа».