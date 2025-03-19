Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Враждебная политика»: в посольстве прокомментировали отношения Британии к России

Посол Келин назвал враждебной политику Британии по отношению к России.

Источник: Комсомольская правда

Политика Великобритании против России — враждебная. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с телеканалом Channel 4.

«Политика Великобритании по отношению к России сейчас враждебная. Я мог бы выбрать слово “антагонистическая”, но она именно враждебная», — пояснил Келин.

Кроме этого, посол РФ в Британии отметил, что британские власти намерены продолжать вводить санкции против Москвы, а также усиливать Украину для якобы стратегического поражения РФ.

«Как мы еще можем воспринимать это?» — задался риторическим вопросом Келин.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Британии о размещении миротворцев на Украине. По словам Захаровой, так Лондон продолжает использовать устаревшие подходы, когда Королевство еще имело колонии.