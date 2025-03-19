Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, как и весь мир, заинтересовался более подробными итогами переговоров между президентами Соединенных Штатов и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он заявил, что киевский режим поддержит любую идею, направленную на разрешение существующего кризиса, цитирует издание «Общественное».