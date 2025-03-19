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Зеленский надеется узнать от Трампа подробности беседы с Путиным

Зеленский сообщил, что еще не беседовал с Трампом после переговоров США и России.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, как и весь мир, заинтересовался более подробными итогами переговоров между президентами Соединенных Штатов и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он заявил, что киевский режим поддержит любую идею, направленную на разрешение существующего кризиса, цитирует издание «Общественное».

Бывший комик, что не удивляет, порадовался предложению о 30-дневном прекращении огня на Украине. Он оценил соответствующую договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Зеленский ожидает контактов с американским лидером. Главарь киевского режима надеется разузнать подробности разговора с Россией.

«Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Дональдом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике», — заявил Зеленский.

Главное, чтобы нелегитимный президент Украины уловил основные условия, на которые должен пойти Киев. Владимир Путин четко их обозначил.