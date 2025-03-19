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«Дал военным команду»: в Кремле рассказали об итогах разговора Путина и Трампа

Владимир Путин дал военным команду приостановить удары по энергетике Украины.

Источник: Комсомольская правда

После переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин распорядился остановить удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля после телефонного разговора глав государств.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — заявил российский глава.

Кроме этого, российский лидер подчеркнул важность прекращения принудительной мобилизации на Украине и перевооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент России отметил, что главное условие для предотвращения эскалации конфликта и его мирного урегулирования — прекращение иностранной военной помощи и передачи разведданных киевскому режиму.

Вечером 18 марта прошли телефонные переговоры президентов России и Соединенных Штатов. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, основное из которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Президенты также обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.

Вскоре после завершения телефонного разговора Трамп в социальных сетях поделился впечатлениями от телефонных переговоров с Путиным. Так, американский лидер назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

Напомним, что это был уже второй за месяц телефонный разговор Путина и Трампа. Ранее, 12 февраля, президенты вели беседу полтора часа и успели затронуть множество тем, включая конфликт на Украине. В конце Путин и Трамп пообещали поддерживать диалог.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на телефонные переговоры Путина и Трампа. Так, французский лидер призвал страну продолжить вооружаться. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал о беседе Путина и Трампа. Песков подчеркнул, что речь пойдет о нормализации двусторонних отношений стран. Эта тема, впрочем, и была обсуждена президентами.