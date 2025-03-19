«Дал военным команду»: в Кремле рассказали об итогах разговора Путина и Трампа

Вечером 18 марта прошли телефонные переговоры президентов России и Соединенных Штатов. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, основное из которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Президенты также обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.