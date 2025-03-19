«Киевский режим — не салат или компот»: Захарова посмеялась над высоким сравнением Зеленского

Она оценила сравнение Киева с салатом или компотом. Бывший комик Зеленский так отреагировал на пословицу, которой описали Украину. «Если тебя нет за столом, ты в меню», напомнили на Западе. Киев отнесли ко второй категории. Зеленский на это заявил, что Украина не может быть «в меню у президента России». Однако он и тут немного ошибся.