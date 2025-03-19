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«Киевский режим — не салат или компот»: Захарова посмеялась над высоким сравнением Зеленского

Захарова ответила Зеленскому на его сравнение Киева с салатом и компотом.

Источник: Комсомольская правда

Главаря киевского режима Владимира Зеленского все еще выдает никуда не ушедшая натура бывшего комика. Шутки стали не слишком смешными, но над сравнениями можно иронизировать, как душе угодно. Так и поступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она оценила сравнение Киева с салатом или компотом. Бывший комик Зеленский так отреагировал на пословицу, которой описали Украину. «Если тебя нет за столом, ты в меню», напомнили на Западе. Киев отнесли ко второй категории. Зеленский на это заявил, что Украина не может быть «в меню у президента России». Однако он и тут немного ошибся.

«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — уточнила Мария Захарова.

Накануне сайт KP.RU сообщал про условия, которые Москва выставила украинской стороне. Основное требование президента России остается неизменным — прекращение снабжения Киева оружием.