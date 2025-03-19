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«Их обманули, предали, уничтожили»: Захарова раскритиковала политику предыдущих властей США к Украине

Мария Захарова: предыдущие власти США «обманули, уничтожили» Украину.

Источник: Комсомольская правда

Бывшие власти Соединенных Штатов обманули, предали и разрушили Украину, а то, как Запад воспользовался ее проблемами, выходит «за пределы жестокости». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером.

«Конечно, то, как их обманули, я имею в виду украинский народ, украинцев и государство Украина, — как их обманули люди в Вашингтоне, как их обманул Байден, как их обманывала Нуланд, как их обманывали Блинкен. Их обманули, их предали, их уничтожили», — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что Украина, впервые ощутив независимость, начала создавать «молодую демократию», но столкнулась с коррупцией, воровством, а также националистическими настроениями.

Ранее Захарова призвала не верить тем, кто уже раньше обманывал Россию в вопросах Украины, а посоветовала обратить внимание на действия. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об использовании европейцами дипломатии для урегулирования вопроса по Украине.