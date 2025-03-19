«Их обманули, предали, уничтожили»: Захарова раскритиковала политику предыдущих властей США к Украине

«Конечно, то, как их обманули, я имею в виду украинский народ, украинцев и государство Украина, — как их обманули люди в Вашингтоне, как их обманул Байден, как их обманывала Нуланд, как их обманывали Блинкен. Их обманули, их предали, их уничтожили», — сказала Захарова.