Захарова назвала киевский режим итогом пищеварения в ответ на слова Зеленского

«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот. Это то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала она.
Таким образом, Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о том, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у президента России Владимира Путина.
Ранее Захарова прокомментировала демонтаж букв перед Посольством США. Она объяснила этот процесс заменой лампочек. Специалисты временно сняли надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, а также буквы ZVO. В настоящий момент буквы вернули на место.