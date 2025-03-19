Как мировые СМИ отреагировали на переговоры Путина и Трампа по Украине: первая реакция

Договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, взаимном освобождении заключенных и начале обсуждений по обеспечению безопасности мореплавания в Черном море представляют собой значимые меры, которые могут оказать прямое воздействие на жизнь населения в Украине, России и за их границами. Тем не менее, исходя из комментариев, поступающих из Белого дома и Кремля, кардинального прогресса в переговорном процессе достигнуто не было.