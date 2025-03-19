План Трампа — закрыть Украину как антироссийский проект

Президент США Дональд Трамп спешит завершить конфликт с Россией, так как впереди большое противостояние с Китаем, считает политолог Алексей Зудин.
Президент США Дональд Трамп спешит урегулировать украинский конфликт, чтобы окончательно закрыть Украину как антироссийский проект. Ему нужно высвободить ресурсы для конфронтации с Китаем, объяснил URA.RU итоги второго за месяц телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин. Эксперт считает, что пересмотру подлежат отношения США не только с Киевом, но и с европейскими столицами.
— Путин во время второго за месяц с небольшим разговора с Трампом откликнулся на инициативу о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре и сразу дал российским военным соответствующую команду. Можно ли сказать, что частичное перемирие вступает в силу уже сейчас? Какие санкции применят к Киеву, если он не пойдет навстречу этому предложению?
США хотят повторить прием Киссинджера 1970-х и рассорить Россию с Китаем, считает политологФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Я бы так не сказал, но можно точно утверждать, что инициатива Путина станет лакмусовой бумажкой реальных намерений сторон. Есть основания полагать, и сам российский лидер в разговоре с Трампом это подчеркнул, что Украина нарушит такую договоренность. Однако США как кураторы киевского режима, благодаря этому соглашению получат дополнительные основания, чтобы дисциплинировать своих подопечных.
План Соединенных Штатов заключается в том, чтобы закрыть Украину как антироссийский проект, создать нейтральное государство и переключить все свои силы и внимание на азиатское направление. Исходя из этого желания, Трамп будет предпринимать все усилия по урегулированию конфликта.
Он помнит о риске потерять через два года то хрупкое большинство в конгрессе, которое есть у него сейчас и которое помогает ему действовать во внешней политике более решительно. Через пару лет такой власти у его партии может не быть, поэтому он будет делать все возможное, чтобы перенастроить Америку на свой курс, адаптировать ее под антикитайскую концепцию. Да, демократы, если отвоюют места в конгрессе, могут взять реванш и обратить его решения вспять. Тем сильнее должно быть желание действующей администрации ускоренными темпами свернуть конфликт с Россией.
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— Вашингтон вложил десятки миллиардов долларов в военные действия, вооружил Киев и отправил на помощь советников, операторов ПВО и артиллерии, разведчиков. Почему же теперь США выгодно урегулирование конфликта? Новая администрация пересматривает общую геостратегию?
— Да, администрация Трампа приняла новую внешнеполитическую концепцию, которая строится не на конфронтации с Россией, а на противостоянии Китаю. То есть новая американская власть желает урегулировать конфликт не потому, что хочет преподнести подарок Москве и лично Владимиру Путину, а потому, что видит угрозу в возрастающей экономической и военной мощи Пекина. Китай укрепляет позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Штаты не могут смотреть на это спокойно.
Это заставляет их серьезно пересматривать отношения как с Украиной, так и с европейскими партнерами. Они становятся гораздо более утилитарными и прагматичными: американцы сбрасывают с себя роль щедрого покровителя, готового платить за безопасность ЕС.
ЕС не сможет долго вооружать Украину и действовать вопреки США, полагает экспертФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
— Какое место в новой концепции Штаты отводят России?
— Отношения с Россией пересматриваются. Здесь стоит вспомнить и о тактике госсекретаря Генри Киссинджера. В 1960—1970 годы он стремился поссорить КНР с СССР и еще сильнее расколоть социалистический блок, в котором наметились трещины после смерти Сталина и разоблачения культа его личности на XX съезде КПСС. Отход советского руководства от сталинского курса вызвал недовольство первого секретаря ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна, чем не преминул воспользоваться Вашингтон, сблизившийся с Пекином и подстрекавший его на конфликт с Москвой.
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Подход знаменитого американского дипломата XX века Штаты хотят использовать сегодня в отношении России: рассорить Москву с главным азиатским партнером или хотя бы добиться ее нейтралитета в будущем конфликте двух крупнейших экономик планеты.
— Каковы шансы сделать это?
— Внести разлад между Россией и Китаем не получится. Наши отношения крепнут, и это отвечает интересам нашей страны. Но это не означает, что мы полностью отметем сотрудничество с США. Не зря в Белом доме после телефонной беседы Путина и Трампа подчеркнули, что совместная дипломатическая работа на Ближнем Востоке в будущем может стать удачным примером, когда Россия и Соединенные Штаты действуют вместе ради более стабильного и безопасного мира. Еще одним стабилизирующим фактором в двусторонних отношениях могут стать крупные контракты в сфере экономики, о чем также сказали американцы. Они снизят вероятность будущих конфликтов.
Предложение Путина прекратить удары по энергетике покажет истинные намерения Украины и США, отметил специалистФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
— Россия выдвинула условие для установления 30-дневного перемирия в зоне СВО: Киев должен отказаться от мобилизации на этот период, а Запад — прекратить поставки вооружений. Как проконтролировать выполнение этого условия? Какие меры может принять Россия, если увидит нарушение перемирия?
— Поскольку ни о каких конкретных мерах в разговоре Путина и Трампа пока не упоминалось, первое время, мне кажется, мы будем полагаться на доступные методы контроля и наблюдения: это данные наземной и спутниковой разведки. Мы рассчитываем, что и США подключат свои возможности для контроля за соблюдением перемирия. Конечно, оружие ВСУ дают не только американцы, но и европейцы, поэтому Вашингтон, чтобы добиться деэскалации в Восточной Европе, может надавить на партнеров из ЕС для прекращения поставок военной техники и оборудования.
Ни Франция, ни Британия не самостоятельны в своих действиях, несмотря на наличие у них ВПК, полагает политологФото: Министерство обороны Великобритании.
— Россия и США, похоже, нашли некоторый компромисс по Украине. Что, если Киев будет против выдвинутых Путиным условий, тем более что российский президент предупредил Трампа о недоговороспособности украинских властей? Как принудить Киев пойти на мировую? Ведь помимо американских поставщиков оружия есть еще и французский, немецкий, британский, шведский и чешский ВПК, а значит, там уверены в возможности продолжать боевые действия без поддержки Штатов.
— У США достаточно экономических, финансовых и военных инструментов давления как на Украину, так и на европейских союзников, в том числе право вето в главном военном институте Запада — НАТО. Известно, что первую скрипку в антироссийской политике на европейском континенте играет Британия. Недавно в газете Times, которая считается рупором английского правящего политического и промышленного класса, вышла статья, критиковавшая инициативу премьера Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину.
И британские, и французские, и немецкие элиты ориентируются в первую очередь на мнение и позицию США, поэтому, если даже отдельные политики в Париже, Лондоне и Берлине попытаются продолжить военные действия, надолго их не хватит, они будут вынуждены уступить под давлением правящего класса в своих государствах.
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Даже Франция, которая позиционирует себя как особенного, не зависящего от Штатов игрока, обладающего ядерным оружием, атомным подводным флотом и ВПК, не способна что-то ощутимое сказать против заокеанских союзников. Все мы помним историю с AUKUS. В 2021 году Штаты и Британия заключили с Австралией военный союз и вдобавок продали ей собственные атомные субмарины, сорвав выгодный контракт Парижа на 66 миллиардов долларов. Французские оружейники должны были передать Канберре 12 дизель-электрических подлодок, но Вашингтон нарушил эти планы. Французы долго возмущались, но сделать ничего могущественному партнеру не смогли. Это ярко свидетельствует о том, насколько самостоятельны европейские страны.