План Трампа — закрыть Украину как антироссийский проект

Он помнит о риске потерять через два года то хрупкое большинство в конгрессе, которое есть у него сейчас и которое помогает ему действовать во внешней политике более решительно. Через пару лет такой власти у его партии может не быть, поэтому он будет делать все возможное, чтобы перенастроить Америку на свой курс, адаптировать ее под антикитайскую концепцию. Да, демократы, если отвоюют места в конгрессе, могут взять реванш и обратить его решения вспять. Тем сильнее должно быть желание действующей администрации ускоренными темпами свернуть конфликт с Россией.