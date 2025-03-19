Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой

Закончился второй в этом году телефонный диалог между Путиным и Трампом. Продолжительность беседы составила приблизительно два с половиной часа. Мировые лидеры затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы стороны конфликта не атаковали энергетические объекты. Главные тезисы с прошедшего разговора — в материале URA.RU.