Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой

Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа.
В ходе недавнего телефонного разговора между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, обсуждались важные темы международной политики. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х. Он сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой, где подавали котлеты по-киевски.
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«Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с жареным картофелем и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!» — написал Медведев.
Закончился второй в этом году телефонный диалог между Путиным и Трампом. Продолжительность беседы составила приблизительно два с половиной часа. Мировые лидеры затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы стороны конфликта не атаковали энергетические объекты. Главные тезисы с прошедшего разговора — в материале URA.RU.