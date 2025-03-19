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Зеленский сменил риторику после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян. Видео опубликовано на YouTube-канале «Новости.Live».

Источник: Reuters

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.

После этого Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что ему «всех жалко».

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал он.

При этом Зеленский еще в январе объяснял американскому журналисту Лексу Фридману свое нежелание общаться на русском языке тем, что «презирает русских». ВСУ при этом уже несколько лет наносят удары по гражданским объектам на территории России, жертвами которых становятся мирные жители.