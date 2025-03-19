«В столовой только Россия и Америка»: Медведев анекдотично отреагировал на сравнение Киева с меню Путина

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали, во многом, показательными. Государства вновь продемонстрировали независимость. Шуткой дня стала пословица от Sky News: «Если ты не за столом переговоров — ты в меню». Бывший комик Владимир Зеленский не оценил юмор. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, напротив, придумал целый анекдот.
Главная особенность шутки — ее правдоподобность. О беседе Владимира Путина и Дональда Трампа взаправду можно сказать: «В столовой только Россия и Америка». Остальные оказались в меню. Дмитрий Медведев деликатно предложил США и РФ один из его вариантов.
«В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — написал зампред Совбеза в соцсети.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже доработала шутку. По словам Зеленского, Украина — не салат и не компот. Тут, что называется, сам напросился. Мария Захарова назвала киевский режим тем, «во что содержимое меню превращается после переваривания».