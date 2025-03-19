«В столовой только Россия и Америка»: Медведев анекдотично отреагировал на сравнение Киева с меню Путина

Главная особенность шутки — ее правдоподобность. О беседе Владимира Путина и Дональда Трампа взаправду можно сказать: «В столовой только Россия и Америка». Остальные оказались в меню. Дмитрий Медведев деликатно предложил США и РФ один из его вариантов.