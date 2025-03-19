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США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Венесуэла обязана принимать своих граждан, депортированных из США, и это не предмет для обсуждений или компенсаций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации», — написал он.

По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными «без дальнейших отговорок и задержек», США введут «новые, жёсткие и нарастающие санкции».

Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.