США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных

Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.