США грозят Венесуэле санкциями за отказ принимать депортированных

«Венесуэла обязана принимать своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для дебатов или переговоров. И это не заслуживает никакой компенсации», — написал он.
По его словам, если власти страны не обеспечат прибытие рейсов с депортированными «без дальнейших отговорок и задержек», США введут «новые, жёсткие и нарастающие санкции».
Заявление Рубио прозвучало на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом после того, как США депортировали в Сальвадор более 250 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Власти Венесуэлы раскритиковали эти действия и отказались принимать их обратно.