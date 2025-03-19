Bloomberg: Европа ускоряет поставки оружия на Украину

Британия и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок вооружения Киеву на фоне возможного полного прекращения огня, пишет Bloomberg.
Издание ссылается на заявление на министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. Он дал соответствующий комментарий незадолго до того, как российский лидер Владимир Путин положительно оценил инициативу Дональда Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
«Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении», — цитирует агентство слова Лэмми.
Он также отметил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас возможность отправки дополнительной поддержки Вооружённым силам Украины «до прекращения боевых действий».
Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился свыше двух часов. Трамп предложил идею взаимного 30-дневного отказа от ударов по объектам энергетики. Президент РФ согласился с данной инициативой.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Британии разместить миротворцев на Украине. Она подчеркнула, что британская сторона эксплуатирует «карету прошлого», на которой далеко не уехать.