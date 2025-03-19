Bloomberg: Европа ускоряет поставки оружия на Украину

Издание ссылается на заявление на министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. Он дал соответствующий комментарий незадолго до того, как российский лидер Владимир Путин положительно оценил инициативу Дональда Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.