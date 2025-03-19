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«Дискуссии идут в правильном направлении»: Макрон положительно отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Макрон: Последние дискуссии по Украине идут в правильном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эмманюэль Макрон остался весьма доволен итогом переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Его устроило решение Москвы пойти на перемирие. Эмманюэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции, что «дискуссии» по Украине идут в нужном направлении.

Париж настаивает на проведении переговоров о мире после заключения сделки о приостановке огня. По словам французского лидера, Европа желает прочного и долгосрочного урегулирования. При этом Франция продолжит поставлять оружие Киеву.

«Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться неизменной… Она неосуществима без украинцев за столом переговоров», — подытожил Эмманюэль Макрон.

Речь президента Франции звучит весьма воодушевляюще, однако Владимир Путин четко заявил, что мир невозможен в условиях снабжения Киева западным оружием. Поставки должны прекратиться. Это касается и разведданных.