«Дискуссии идут в правильном направлении»: Макрон положительно отреагировал на переговоры Трампа и Путина

Французский лидер Эмманюэль Макрон остался весьма доволен итогом переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Его устроило решение Москвы пойти на перемирие. Эмманюэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции, что «дискуссии» по Украине идут в нужном направлении.