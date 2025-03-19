В России объявили в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова

«Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД России. В то же время, как сообщает ТАСС, Гнатов был заочно осужден российским судом за преступные приказы, которые привели к жертвам среди мирного населения и разрушению жилых домов. «Он также заочно арестован, срок его содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания», — добавил собеседник агентства.