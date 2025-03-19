Трамп назвал замечательным свой разговор с Путиным

Путин и Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия предотвращения эскалации и часть международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ согласился с предложением собеседника о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима «прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире». Ключевым условием для работы по урегулированию конфликта должно стать «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», подчеркнули в Кремле.