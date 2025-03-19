Медведев: «блюдом» на переговорах РФ и США стала «котлета по-киевски»

«Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой есть только Россия и Америка. В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал Медведев, пост обнародован в соцсети X* на английском языке.