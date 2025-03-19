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Польша намерена выставить противопехотные мины на границе с Белоруссией и РФ

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы польских властей установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и Россией. Он сделал это заявление в интервью радиостанции RMF FM.

По словам Бейды, мины займут важное место в системе укреплений под названием «Восточный щит». Он отметил, что Польша нуждается в почти миллионе противопехотных мин. Также министр сообщил о намерении организовать их производство внутри страны с помощью Польской оружейной группы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к США с просьбой о поставках ядерного оружия. Он обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента по Украине Китом Келлогом. Премьер-министр страны Дональд Туск так же говорил о необходимости доступа страны к ядерному и другим типам неконвенционального оружия.