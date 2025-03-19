США заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим.) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер.
Трамп также подчеркнул, что налаживание торговых связей будет взаимовыгодным, поскольку обе страны заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. Это может способствовать не только увеличению торгового оборота, но и укреплению двусторонних отношений на различных уровнях.
Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам развивать совместные проекты в области добычи редкоземельных металлов и производства алюминия. Эти отрасли требуют значительных инвестиций и использования передовых технологий. Важно отметить, что в обеих сферах Китай играет ключевую роль, удерживая лидирующие позиции в производстве редкоземельных элементов и активно закупая российский алюминий, передает MK.RU.