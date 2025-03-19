Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что хочет получить от России

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

США заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли с Россией, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в увеличении объемов двусторонней торговли с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — прим.) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что налаживание торговых связей будет взаимовыгодным, поскольку обе страны заинтересованы в расширении экономического сотрудничества. Это может способствовать не только увеличению торгового оборота, но и укреплению двусторонних отношений на различных уровнях.

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам развивать совместные проекты в области добычи редкоземельных металлов и производства алюминия. Эти отрасли требуют значительных инвестиций и использования передовых технологий. Важно отметить, что в обеих сферах Китай играет ключевую роль, удерживая лидирующие позиции в производстве редкоземельных элементов и активно закупая российский алюминий, передает MK.RU.