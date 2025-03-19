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Медведев назвал котлету по-киевски основным блюдом в меню переговоров РФ и США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также ответил Владимиру Зеленскому, который до этого сравнил Украину с салатом.

Источник: Life.ru

«Телефонный разговор Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой присутствуют только Россия и Америка. В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!» — сыронизировал Медведев в соцсети Х.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «не салат и не компот», чтобы быть в меню у президента России Владимира Путина. В ответ на эти слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с результатом пищеварительного процесса.