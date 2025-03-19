Трамп раскрыл, о чем ему не удалось поговорить с Путиным

«Мы не говорили о помощи [Украине]. Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали», — сказал американский лидер. Также Трамп уточнил, что российская сторона не выдвигала требований о прекращении военной поддержки Киева как условие для достижения мирного соглашения.