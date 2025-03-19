Мария Захарова: странно видеть внучку нациста в год 80-летия Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения в СМИ о планах правительства Германии выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на должность председателя Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Так, Захарова в разговоре с РИА Новости назвала странным доверить внучке нациста подобный пост.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая “гордится подвигом деда”, в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — выразила сомнения Захарова.
Ранее в бундестаге выступили с необычным предложением — назначить на пост председателя Генассамблеи ООН действующую главу Министерства иностранных дел Анналены Бербок.
«Министр иностранных дел Анналена Бербок после своего ухода из федерального правительства должна получить высокую должность в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке», — передавало местное информационное агентство DPA.
В случае утверждения кандидатуры Бербок, она будет занимать пост в 2025—2026 годах.
Бербок стала министром иностранных дел в коалиционном правительстве в декабре 2021 года. Тогда правительство было сформированно из представителей Социал-демократической партии, партии «Зеленые» и Свободной демократической партии под руководством социал-демократа Олафа Шольца. Бербок стала самым молодым главой МИД и первой женщиной, возглавившей это министерство в истории Германии.
Накануне Бербок запретила президенту США Дональду Трампу соглашаться на уступки, которые были не согласованы с Евросоюзом (ЕС). Подобный призыв министр иностранных дел ФРГ сделала на фоне предстоящих телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги.
18 марта прошли вторые телефонные переговоры Путина и Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.
Ранее Бербок не раз выступала с критикой в отношении политики России. Так, Бербок посчитала правильным давать советы Владимиру Путину о том, чтобы он развернул свою политику на 360 градусов, чтобы у Германии была возможность обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе.