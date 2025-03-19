Мария Захарова: странно видеть внучку нациста в год 80-летия Победы

Ранее Бербок не раз выступала с критикой в отношении политики России. Так, Бербок посчитала правильным давать советы Владимиру Путину о том, чтобы он развернул свою политику на 360 градусов, чтобы у Германии была возможность обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе.