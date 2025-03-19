Зеленского исключили из числа главных участников переговоров: в Раде предупредили об угрозах такого решения

Москва и Вашингтон, прямо говоря, негласно исключили Киев из числа основных участников переговорного процесса. Это может ударить по имиджу нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Он боится остаться в стороне. В связи с этим Киев может предпринять попытку срыва диалога России и США, предупредил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Такое уже случалось в 2018 году. Тогда президенты Дональд Трамп и Владимир Путин не встретились на саммите G20. Всё из-за происшествия в Керченском проливе, когда украинские корабли пересекли границу с Россией. История может повториться.
«Переговоры идут напрямую между Вашингтоном и Москвой, что исключает Киев из числа главных участников и угрожает интересам окружения Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций», — сообщил Александр Дубинский.
Депутат Рады также заявил, что у Украины не будет никаких гарантий безопасности, пока страна не проведет президентские выборы.