Зеленского исключили из числа главных участников переговоров: в Раде предупредили об угрозах такого решения

Москва и Вашингтон, прямо говоря, негласно исключили Киев из числа основных участников переговорного процесса. Это может ударить по имиджу нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Он боится остаться в стороне. В связи с этим Киев может предпринять попытку срыва диалога России и США, предупредил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.