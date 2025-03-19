США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди

Эта публикация стала возможной благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта 2025 года. Хотя власти обещали рассекретить эти материалы ещё в 2017 году, как Трамп, так и его предшественник Джо Байден откладывали этот шаг, ссылаясь на потенциальный ущерб для национальных интересов и международных отношений.