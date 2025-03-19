Белый дом заявил о возможных экономических сделках с РФ после разговора Путина и Трампа

В США высказались о дальнейших перспективах в отношениях с РФ.
В Белом доме заявили о перспективах улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что будущее отношений включит крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность.
«Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», — говорится в сообщении.
Завершен второй в этом году телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который длился более двух с половиной часов. В ходе разговора лидеры обсудили ряд важных вопросов, включая частичное прекращение огня на территории Украины, меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, а также достигли соглашения о ненападении на энергетические объекты сторонами конфликта. Основные пункты из этого обсуждения представлены в материале URA.RU.