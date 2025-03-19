Белый дом заявил о возможных экономических сделках с РФ после разговора Путина и Трампа

Завершен второй в этом году телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который длился более двух с половиной часов. В ходе разговора лидеры обсудили ряд важных вопросов, включая частичное прекращение огня на территории Украины, меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, а также достигли соглашения о ненападении на энергетические объекты сторонами конфликта. Основные пункты из этого обсуждения представлены в материале URA.RU.