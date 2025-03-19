Трамп: США хотят масштабной торговли с РФ

Трамп хочет наладить отношения США и РФ в экономической сфере.
Соединенные Штаты заинтересованы в расширении торговых связей с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — URA.RU) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер. Трамп подчеркнул значимость налаживания более тесных торговых отношений между странами, особенно в контексте доступа к значимым ресурсам.
Президент США также отметил, что Россия обладает «самым большим в мире» количеством месторождений редкоземельных элементов в качестве «отдельно взятой страны», что делает ее ценным торговым партнером. Трамп выразил мнение, что доступ к этим ресурсам может быть важен не только для США, но и для других стран.
Завершен второй в этом году телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, длившийся более двух с половиной часов. В ходе беседы были рассмотрены вопросы о частичном прекращении огненных действий на территории Украины, обеспечении безопасности мореплавания в акватории Черного моря, а также достигнута договоренность о ненападении участниками конфликта на энергетические объекты сторон. Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора, передает RT.