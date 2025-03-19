Трамп: США хотят масштабной торговли с РФ

«С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы [ее] хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы (месторождения — URA.RU) редкоземельных [минералов]», — сказал американский лидер. Трамп подчеркнул значимость налаживания более тесных торговых отношений между странами, особенно в контексте доступа к значимым ресурсам.