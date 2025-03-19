Трамп сообщил о зависимости Китая от США

Трамп заявил о триллионном дефиците с Китаем.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость сокращения торгового дефицита с Китаем, несмотря на значительную зависимость Пекина от американского рынка. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.
«Китаю мы нужны в плане торговли очень сильно, отчаянно, но мы должны навести порядок с дефицитом. Сейчас у нас более чем триллионный дефицит с Китаем — в это трудно поверить, но мы займемся этим», — заявил Трамп.
Трамп также выразил уверенность в необходимости действий по урегулированию экономических вопросов между двумя странами. Он подчеркнул, что текущий уровень торгового дефицита неприемлем и требует немедленной корректировки.
Кроме того, по словам американского президента, США заинтересованы в расширении торговых связей с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Он пообещал развивать дружеские отношения с Пекином и Москвой. При этом хозяин Белого дома заявил, что не желает дальнейшего сближения РФ и Китая.