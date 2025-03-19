Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о зависимости Китая от США

Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость сокращения торгового дефицита с Китаем, несмотря на значительную зависимость Пекина от американского рынка. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

Трамп заявил о триллионном дефиците с Китаем.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость сокращения торгового дефицита с Китаем, несмотря на значительную зависимость Пекина от американского рынка. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

«Китаю мы нужны в плане торговли очень сильно, отчаянно, но мы должны навести порядок с дефицитом. Сейчас у нас более чем триллионный дефицит с Китаем — в это трудно поверить, но мы займемся этим», — заявил Трамп.

Трамп также выразил уверенность в необходимости действий по урегулированию экономических вопросов между двумя странами. Он подчеркнул, что текущий уровень торгового дефицита неприемлем и требует немедленной корректировки.

Кроме того, по словам американского президента, США заинтересованы в расширении торговых связей с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Он пообещал развивать дружеские отношения с Пекином и Москвой. При этом хозяин Белого дома заявил, что не желает дальнейшего сближения РФ и Китая.