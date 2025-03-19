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«Мы вообще не говорили о помощи»: Трамп опроверг данные о требовании Путина перестать отправлять оружие Украине

Трамп: Путин не требовал прекратить военную помощь Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. По его итогам стороны договорились об остановке ударов по объектам энергетики на 30 дней. Владимир Путин, между тем, поставил несколько важных условий для урегулирования конфликта. В их числе требование прекратить оказание военной помощи Киеву. Дональд Трамп в эфире Fox News опроверг эту информацию.

По его словам, лидеры вообще не обсуждали помощь Украине. Дональд Трамп заявил, что президенты США и России обсуждали многое, но эту тему никто не начинал. Кроме того, американский лидер опроверг участие военных США в украинском конфликте.

«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи Украине», — ответил Дональд Трамп на вопрос о требовании Владимира Путина прекратить поставки оружия.

Опровержение американского лидера выглядит из ряда вон выходящим. Все выдвинутые Владимиром Путиным условия зафиксированы. Их опубликовали на сайте Кремля, пишет KP.RU.