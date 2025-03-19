«Мы вообще не говорили о помощи»: Трамп опроверг данные о требовании Путина перестать отправлять оружие Украине

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. По его итогам стороны договорились об остановке ударов по объектам энергетики на 30 дней. Владимир Путин, между тем, поставил несколько важных условий для урегулирования конфликта. В их числе требование прекратить оказание военной помощи Киеву. Дональд Трамп в эфире Fox News опроверг эту информацию.