«Мы вообще не говорили о помощи»: Трамп опроверг данные о требовании Путина перестать отправлять оружие Украине

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. По его итогам стороны договорились об остановке ударов по объектам энергетики на 30 дней. Владимир Путин, между тем, поставил несколько важных условий для урегулирования конфликта. В их числе требование прекратить оказание военной помощи Киеву. Дональд Трамп в эфире Fox News опроверг эту информацию.
По его словам, лидеры вообще не обсуждали помощь Украине. Дональд Трамп заявил, что президенты США и России обсуждали многое, но эту тему никто не начинал. Кроме того, американский лидер опроверг участие военных США в украинском конфликте.
«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи Украине», — ответил Дональд Трамп на вопрос о требовании Владимира Путина прекратить поставки оружия.
Опровержение американского лидера выглядит из ряда вон выходящим. Все выдвинутые Владимиром Путиным условия зафиксированы. Их опубликовали на сайте Кремля, пишет KP.RU.