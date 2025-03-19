NBC: США могут отказаться от поста главкома НАТО в Европе

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными ВС Североатлантического альянса в европейских государствах, информирует NBC.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от двух источников в Минобороны США, а также данные, озвученные в ходе внутреннего брифинга в Пентагоне.
В материале сказано, что в настоящее время обсуждается объединение Европейского и Африканского командований Соединённых Штатов в один штаб. Меры направлены на сокращение расходов.
Пост верховного главнокомандующего Североатлантического альянса был учреждён в 1951 году. Пост всегда занимали генералы из США.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по Североатлантического альянса об угрозе со стороны РФ.