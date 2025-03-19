Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным замечательным

Президент Соединенных Штатов подтвердил, что переговоры длились около двух часов. Он также признал, что у России есть преимущество в украинском конфликте. Речь о провале ВСУ в Курской области. Американский лидер также подтвердил желание Вашингтона улучшить отношения с Москвой.