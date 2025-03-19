Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным замечательным

Американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин провели долгожданные переговоры. За этим событием наблюдали представители большинства стран мира. Всех интересовали итоги беседы. Дональд Трамп в интервью Fox News назвал диалог с Владимиром Путиным замечательным.
Президент Соединенных Штатов подтвердил, что переговоры длились около двух часов. Он также признал, что у России есть преимущество в украинском конфликте. Речь о провале ВСУ в Курской области. Американский лидер также подтвердил желание Вашингтона улучшить отношения с Москвой.
«Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру», — сообщил Дональд Трамп.
Американский лидер также назвал беседу продуктивной. По его мнению, самым важным итогом стало решение о прекращении ударов по энергетическим объектам.