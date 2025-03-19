Текслер объявил о запуске новой программы по обновлению ЖКХ

В 2025 году в рамках проекта «Большой ремонт 74» планируется завершить реконструкцию очистных сооружений не только в областном центре, но и в муниципальных округах: Миасском, Верхнеуральском, Карабашском, Верхнеуфалейском. Там, где необходимо, будут построены новые водоводы. Появятся современные котельные в Верхнем Уфалее и в озерском поселке Метлино. Объем средств небывалый — 13 миллиардов рублей, они поступят из разных источников. Губернатор не исключил, что и эта сумма вырастет, ведь он продолжает переговоры с федеральными структурами, которые могут помочь с выделением казначейских кредитов.