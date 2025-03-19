Текслер объявил о запуске новой программы по обновлению ЖКХ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ржавые трубы и ветхие крыши, теплотрассы в заплатках и перебои со светом постепенно начнут уходить в прошлое. Системные изменения анонсировал глава Челябинской области. Изменения придут в каждый муниципалитет, почувствовать их должен каждый житель.
«Запланировали до 2030 года модернизировать и капитально отремонтировать почти 1500 объектов инженерной инфраструктуры! Акцент будем делать не на латание дыр, а на полную замену проблемных участков сетей», — рассказал губернатор.
Запуск программы позволит увеличить объемы и темпы запланированных работ. За последние несколько лет уже было отремонтировано более двух тысяч километров сетей, возводились новые котельные, ремонтировались очистные сооружения. Дополнительные средства помогут не только остановить деградацию жилищно-коммунального хозяйства, но и начать решать застарелые вопросы. К слову, износ сетевой инфраструктуры на Южном Урале на сегодняшний день составляет 53%. «Предстоит масштабная и трудная работа. Уверен, все жители региона ее поддержат», — говорит Алексей Текслер.
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
В 2025 году в рамках проекта «Большой ремонт 74» планируется завершить реконструкцию очистных сооружений не только в областном центре, но и в муниципальных округах: Миасском, Верхнеуральском, Карабашском, Верхнеуфалейском. Там, где необходимо, будут построены новые водоводы. Появятся современные котельные в Верхнем Уфалее и в озерском поселке Метлино. Объем средств небывалый — 13 миллиардов рублей, они поступят из разных источников. Губернатор не исключил, что и эта сумма вырастет, ведь он продолжает переговоры с федеральными структурами, которые могут помочь с выделением казначейских кредитов.
Кроме того, с Минстроем РФ подписан меморандум о модернизации коммунальной инфраструктуры в Челябинской области. Он гарантирует ежегодную замену сетей, а также сократит сроки проведения аварийно-восстановительных работ.
КОНТРОЛЬ ЗА ПОСРЕДНИКАМИ
Программа несет еще одну важную миссию — упорядочить работу расплодившихся управляющих компаний. Как подчеркнул губернатор, такого количества подобных организаций, как в Челябинской области, нет даже в столице. При этом многие просто собирают с населения деньги, но не торопятся оказывать качественные услуги. Благодаря новой программе изменятся правила работы «управляек». Персонал будет обязан пройти курсы повышения квалификации, качество предоставляемых услуг будет регулярно проверяться.
«Усилим контроль за работой коммунальщиков, повысим уровень информированности людей о деятельности организаций и систем ЖКХ. Будет обеспечена прозрачность ценообразования на профильные услуги и оценки их качества. К этому прошу быть всем готовыми. Особое внимание уделим работе управляющих организаций, проревизируем их работу, в том числе проанализируем целесообразность такого большого количества», — отметил губернатор.
Профилактические меры по недопущению нарушений будет осуществлять Госжилинспекция.
ПОЗИТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ
Разумеется, жители Челябинской области с воодушевлением восприняли новость о запуске столь нужной программы, ведь вопросы «коммуналки» постоянно в числе первых при обращениях к губернатору. Южноуральцы стали видеть и ощущать изменения, чувствовать заботу власти и стремление выслушать и помочь. «Наконец-то проблемы ЖКХ будут решать, мы так долго этого ждали», — говорит пенсионерка Галина Семчева.
Рады и руководители муниципальных образований, и представители профильных ведомств. Как рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин, нормативный срок использования сетей — не более 40 лет, а в областном центре более половины объектов инфраструктуры давно перешагнули этот рубеж. И такая инициатива губернатора, конечно, как нельзя кстати.