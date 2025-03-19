Фон дер Ляйен: к концу 2030 года сформируется новый международный порядок

Новый международный порядок сформируется в следующие пять лет, к чему Европа должна готовиться незамедлительно, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы должны видеть мир таким, какой он есть, и мы должны действовать без промедления, поскольку во второй половине этого десятилетия будет сформирован новый международный порядок», — сказала она на форуме в военной королевской академии Дании.
По словам главы ЕК, европейские страны находятся на пороге принятия важного решения, которое определит их будущее. Она утверждает, что страны региона могут продолжать реагировать на каждый вызов или воспользоваться возможностью для построения «более безопасной Европы».
Напомним, в начале февраля газета Politico написала, что страны Евросоюза «сыты по горло» попытками Урсулы фон дер Ляйен взять на себя руководство внешней политикой ЕС.
Также сообщалось, что в начале марта глава Еврокомиссии призвала к срочному перевооружению европейского континента. Она также предложила превратить Украину в «стального ежа».