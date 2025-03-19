Меркурис: только РФ и США могут завершить конфликт на Украине

«С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. Россия и США закончат этот конфликт. Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, всё это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили», — сказал он.