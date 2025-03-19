МВД России объявило в розыск нового начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова

За Гнатовым давно тянется дурная репутация. По его указанию велись прицельные миномётные обстрелы гражданской инфраструктуры ДНР. В результате них два мирных жителя получили тяжёлые осколочные ранения, один из них скончался. В 2024 году Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес ему заочный приговор.