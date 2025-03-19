Бывший челябинский вице-губернатор возглавила Ненецкий автономный округ

Напомним, ранее она была первым вице-губернатором Челябинской области, затем, в мае 2024 года, — председателем правительства Запорожской области. Последнюю должность покинула в январе 2025-го.
Кроме того, согласно тексту документа, Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста главы региона по собственному желанию.
Президент России вечером 18 марта провел рабочую встречу с Гехт.
«Поеду… С учетом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет, в том числе основой нашей стратегии развития арктической зоны», — сказала Гехт, отвечая на вопрос главы государства, поедет ли она работать на Север.
Гехт родилась 30 ноября 1969 года в городе Щучье (Курганская область).
В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ), в 1998 году — аспирантуру вуза. Кандидат педагогических наук.
В 2014—2019 годах — член Совета Федерации (сенатор) — представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области (была наделена полномочиями 24 сентября 2014 года).
С 11 июля 2019 года занимала должность первого заместителя губернатора Челябинской области. Действительный государственный советник Челябинской области III класса.