Пленный Василий Рост: ВСУ отправляли роты заключённых в Курскую область

Он сообщил о своей задаче окопаться, заминировать посадку и просидеть там двое суток. В то время он не знал, что направляется в Курск. Узнал о своём местоположении лишь после пленения. Рост родился 1 февраля 1992 года в Закарпатской области, жил в Киеве и был взят в плен ВС РФ зимой 2025 года.