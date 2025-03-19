Пленный Василий Рост: ВСУ отправляли роты заключённых в Курскую область

«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Решает администрация, а не сами арестанты. Нас собрали всем лагерем в актовом зале», — приводит комментарий пленного агентство РИА «Новости».
Он пояснил, что заключённым выдали бумажку для подписи, и после этого началось дальнейшее перемещение. Рост также рассказал о комбате с позывным Серко. Это бывший заключённый, который сам делился своим прошлым.
По словам пленного, их отправили сначала на учебный полигон в Харьковской области, затем в лес в Сумской области, а потом направили в Курскую область, где Рост и попал в плен.
Он сообщил о своей задаче окопаться, заминировать посадку и просидеть там двое суток. В то время он не знал, что направляется в Курск. Узнал о своём местоположении лишь после пленения. Рост родился 1 февраля 1992 года в Закарпатской области, жил в Киеве и был взят в плен ВС РФ зимой 2025 года.
Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал, чему их учили нанятые Зеленским психологи. По словам военного, ему рекомендовали говорить правду и сдавать всех.