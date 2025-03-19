Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии пытались не допустить рассекречивания документа, в котором упоминалась предполагаемая роль СССР в подготовке покушения на президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ», — говорится в письме, адресованном ЦРУ.

В основе указанного документа комиссии Уоррена — анонимный звонок, поступивший в посольство США в Канберре через несколько дней после убийства Кеннеди. Звонивший, представившийся польским шофером из советского посольства, утверждал, что «советское правительство финансировало покушение на президента», и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной странами соцлагеря за убийство Кеннеди.

Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался аналогичный анонимный звонок 1962 года, информация о котором стала известна лишь после убийства.

Австралийские власти сочли звонящего «психически неуравновешенным» и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против публикации документа.

Президент Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Официальное расследование возложило ответственность на Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку, однако до сих пор в США обсуждаются альтернативные версии произошедшего.