ЦРУ пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ», — говорится в письме, адресованном ЦРУ.
В основе указанного документа комиссии Уоррена — анонимный звонок, поступивший в посольство США в Канберре через несколько дней после убийства Кеннеди. Звонивший, представившийся польским шофером из советского посольства, утверждал, что «советское правительство финансировало покушение на президента», и заявлял о награде в 100 тысяч долларов, якобы установленной странами соцлагеря за убийство Кеннеди.
Документ был направлен директором ЦРУ Ричардом Хелмсом юристу комиссии Уоррена Ли Ранкину. В нем также упоминался аналогичный анонимный звонок 1962 года, информация о котором стала известна лишь после убийства.
Австралийские власти сочли звонящего «психически неуравновешенным» и не смогли установить его личность. Несмотря на это, ЦРУ и Австралия в 1968 году выступали против публикации документа.
Президент Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Официальное расследование возложило ответственность на Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку, однако до сих пор в США обсуждаются альтернативные версии произошедшего.