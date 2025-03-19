Трамп заявил, что РФ хочет вложиться в экономику США: о чем он рассказал после разговора с Путиным

Кроме того, он выразил опасения по поводу укрепления связей между Россией и Китаем: «Мы не хотели бы видеть их дальнейшее сближение». Трамп подчеркнул стремление США улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем. «Я считаю, что председатель КНР Си Цзиньпин заинтересован в улучшении отношений, а также Россия стремится улучшить связи с Соединенными Штатами», — сказал он. Президент добавил, что положение США на мировой арене значительно изменилось: «Мы стали другой страной по сравнению с тем, какой были несколько месяцев назад. Теперь нас уважают, в отличие от прошлого, когда нас не уважали и над нами смеялись из-за некомпетентного руководства».