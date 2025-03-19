Трамп заявил, что РФ хочет вложиться в экономику США: о чем он рассказал после разговора с Путиным

Трамп раскрыл детали разговора с Путиным.
Президент США Дональд Трамп после переговоров по телефону с российским лидером Владимиром Путиным раскрыл ключевые детали их разговора. По его словам Россия проявляет интерес к экономическим возможностям Америки, но не уточнил, к каким именно.
Кроме того, в интервью телеканалу Fox News он заявил, что его страна заинтересована в налаживании масштабной торговли с РФ, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов. Главные заявления американского президента — в материале URA.RU.
Россия проявляет интерес к возможностям США.
Трамп заявил об интересе России к СШАФото: Official White House / Shealah Craighead.
Трамп выразил мнение, что Россия заинтересована в экономических аспектах Соединенных Штатов, однако конкретные детали не были уточнены. «Россия, без сомнения, стремится к тому, чтобы воспользоваться нашими экономическими достижениями», — заявил Трамп во время интервью, которое последовало за телефонным разговором с Путиным.
Трамп подтвердил, что Америка заинтересована в налаживании отношений с Россией. Во время беседы Трампа попросили оценить утверждение, сделанное Белым домом по результатам телефонного разговора с Путиным. В этом заявлении отмечалось стремление обеих стран к укреплению двусторонних отношений. «Это правда», — подчеркнул Трамп.
Трамп заявил, что США хотят масштабной торговли с РФ.
США так же заинтересованы в торговле с РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Трамп объявил о заинтересованности Соединенных Штатов в расширении двусторонней торговли с Россией, в частности в сфере закупок редкоземельных элементов. «Мы не имеем широких торговых связей с Россией, и они заинтересованы в их расширении, как и мы. У России имеются товары, представляющие для нас большую ценность, включая крупные запасы редкоземельных минералов», — заявил Трамп.
Президент США подчеркнул значительный потенциал российских месторождений: «У них есть огромный ресурс такого рода. Фактически, это крупнейшие в мире запасы, если говорить о размерах одной страны». Трамп добавил: «В этом контексте они обладают тем, что нам действительно может пригодиться — как и другим странам».
Кроме того, он выразил опасения по поводу укрепления связей между Россией и Китаем: «Мы не хотели бы видеть их дальнейшее сближение». Трамп подчеркнул стремление США улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем. «Я считаю, что председатель КНР Си Цзиньпин заинтересован в улучшении отношений, а также Россия стремится улучшить связи с Соединенными Штатами», — сказал он. Президент добавил, что положение США на мировой арене значительно изменилось: «Мы стали другой страной по сравнению с тем, какой были несколько месяцев назад. Теперь нас уважают, в отличие от прошлого, когда нас не уважали и над нами смеялись из-за некомпетентного руководства».
Трамп заявил о преимуществе России.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть преимущество, поскольку ВС РФ окружили около 2,5 тыс. солдат ВСУ. «У России сейчас есть преимущество, поскольку, как известно, российские военные силы окружили приблизительно 2500 украинских солдат», — заявил Трамп, подчеркивая сложность текущего положения на месте событий. В ходе недавнего интервью президент США Трамп описал беседу с Путиным как «замечательную» и отметил, что обсуждение касалось множества тем и было направлено на поиск путей к мирному урегулированию.