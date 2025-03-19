Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — прокомментировал спецпосланник США.