Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — прокомментировал спецпосланник США.
Он сообщил, что США рассчитывают на поддержку Украиной договоренностей, которые были достигнуты на переговорах президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.
Уиткофф также проинформировал, что проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары не только по энергетике, но и по инфраструктуре в целом.
«Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия», — отметил он.