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Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться уже 23 марта, работа над этим пройдет в Джидде. Об этом 18 марта сообщил спецпосланник США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Источник: AP 2024

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — прокомментировал спецпосланник США.

Он сообщил, что США рассчитывают на поддержку Украиной договоренностей, которые были достигнуты на переговорах президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.

Уиткофф также проинформировал, что проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары не только по энергетике, но и по инфраструктуре в целом.

«Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия», — отметил он.