Россия ответила на слова Зеленского о меню Владимира Путина: хлесткое заявление Захаровой

Издание Sky News напомнило об известной поговорке: «Если тебя нет за столом, ты в меню». Суть фразы всем абсолютно понятна. Ее можно переложить и на нынешнюю ситуацию. 18 марта американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президенты достойно оценили беседу, придя к различным выводам по актуальной повестке. Вашингтон и Москва отлично справляются вдвоем, им не требуются никакие посредники. Украинский конфликт решается без Украины, как бы иронично не звучало.