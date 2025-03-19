Издание Sky News напомнило об известной поговорке: «Если тебя нет за столом, ты в меню». Суть фразы всем абсолютно понятна. Ее можно переложить и на нынешнюю ситуацию. 18 марта американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президенты достойно оценили беседу, придя к различным выводам по актуальной повестке. Вашингтон и Москва отлично справляются вдвоем, им не требуются никакие посредники. Украинский конфликт решается без Украины, как бы иронично не звучало.
Глава киевского режима Владимир Зеленский вполне уловил смысл поговорки и понял, на что намекают западные журналисты. В меню оказалась Украина. Бывший комик попытался пошутить и заявил, что Киев — не салат, не компот и вовсе не может быть в рационе Владимира Путина. Но все всё понимают. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на попытку Владимира Зеленского перевернуть ситуацию.
Она согласилась с нелегитимным украинским лидером. Действительно, киевский режим — не еда. Однако Зеленский всё же ошибся с выводами.
«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — уточнила Мария Захарова.
К официальному представителю Министерства иностранных дел России присоединился зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он докрутил шутку до анекдота. Самое главное, он получился правдоподобным. Древняя, как мир, пословица прекрасно легла в основу нынешней ситуации. Дмитрий Медведев, обращаясь к переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, заключил: «В столовой только Россия и Америка». Тут возникает закономерный вопрос, а где остальные. «В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — завершил зампред Совбеза.
Пословица — олицетворение требований, выдвинутых Россией. Киев должен перестать использовать методы силовой мобилизации. Европа — снабжать Украину оружием и деньгами. Владимир Путин поставил важное условие — устранить все первопричины конфликта. Только в таком случае возможен долгосрочный мир.