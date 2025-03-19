Уиткофф назвал Путина и Трампа двумя великими лидерами

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф ознакомился с итогами переговоров. Беседа между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась вечером 18 марта. Она заняла порядка двух часов. Стивен Уиткофф прокомментировал телефонный звонок в эфире Fox News.
Он назвал Владимира Путина и Дональда Трампа великими лидерами. Главы мощных государств объединились для поиска наилучшего решения. Вашингтон и Москва двигаются в нужном направлении. По словам спецпосланника, отношения США и России развиваются позитивно.
«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — заключил Стивен Уиткофф.
Американский лидер так же дал комментарий о контакте с президентом России. Он назвал переговоры замечательными. Дональд Трамп отметил, что они были продуктивными.