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Уиткофф назвал Путина и Трампа двумя великими лидерами

Уиткофф заявил, что Трамп и Путин объединились ради блага человечества.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф ознакомился с итогами переговоров. Беседа между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась вечером 18 марта. Она заняла порядка двух часов. Стивен Уиткофф прокомментировал телефонный звонок в эфире Fox News.

Он назвал Владимира Путина и Дональда Трампа великими лидерами. Главы мощных государств объединились для поиска наилучшего решения. Вашингтон и Москва двигаются в нужном направлении. По словам спецпосланника, отношения США и России развиваются позитивно.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — заключил Стивен Уиткофф.

Американский лидер так же дал комментарий о контакте с президентом России. Он назвал переговоры замечательными. Дональд Трамп отметил, что они были продуктивными.