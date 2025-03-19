Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии

Ранее Белый дом сообщил, что после телефонного разговора Путина и Трампа стороны решили начать переговоры о ситуации на Украине на территории Ближнего Востока. Лидеры двух стран подчеркнули, что для достижения мира необходимо в первую очередь прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры. Они также обсудили «технические переговоры», которые помогут остановить огонь в Чёрном море и стремиться к стабильному миру. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.