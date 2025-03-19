Трамп: Канаде суждено стать 51-м штатом США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Канаде «суждено» стать 51-м штатом Соединённых Штатов.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News. Трамп также назвал Оттаву «худшим партнёром» для переговоров.
«Они — худшие люди для переговоров из всех», — сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с канадской стороной.
Трампа также спросили, почему он действует «жёстче» с Канадой, чем с соперниками Вашингтона.
«Только потому, что ей суждено быть нашим 51-м штатом. Я имею дело со всеми странами напрямую или косвенно, и одна из самых неприятных стран в переговорах — это Канада», — ответил Трамп.
Он добавил, что канадская сторона тратит на оборону «меньше всех» из государств Североатлантического альянса, при этом Оттава «пытается получить выгоду из американских закупок».
Трамп также подчеркнул, что Вашингтон намерен заботиться о Канаде, когда она станет американским штатом.
«Если бы они были штатом… это был бы наш самый большой, самый красивый штат. Мы бы заботились о нём. Люди платили бы вдвое меньше, чем сейчас Канаде», — сказал он.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ввёл 25-процентные пошлины на импорт из Канады, а также предлагал присоединить страну к США в качестве 51-го штата.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался, уходя в отставку. Под данным СМИ, Трамп «терзал» канадского премьера «тарифной войной», а также называл его «губернатором 51-го штата США».