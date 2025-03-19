Полковник Алехин: ВСУ из Курской области перебросили под Часов Яр и Харьков

«Часть подразделений из-под Курска ВСУ кинули на часовярское направление, часть — на харьковское, чтобы укрепить оборону под Липцами, Купянском и в то же время попытаться активизировать свои действия на стыке Сумской, Харьковской, Белгородской и Курской областей», — сказал Алехин.