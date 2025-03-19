Названа дата новых переговоров России и США после звонка Путина и Трампа

Он уточнил, что переговоры состоятся уже в это воскресенье, 23 марта. Представители от России и США встретятся в Джидде. На встрече обсудят детали прекращения огня на Украине. Стивен Уиткофф положительно оценил переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон и Москва приближаются к миру.