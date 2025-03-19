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Названа дата новых переговоров России и США после звонка Путина и Трампа

Уиткофф: РФ и США обсудят детали договоренностей Путина и Трампа 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российские и американские представители проведут новый этап переговоров. Беседу посвятят подробностям договоренностей между главами государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил в интервью Fox News специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

Он уточнил, что переговоры состоятся уже в это воскресенье, 23 марта. Представители от России и США встретятся в Джидде. На встрече обсудят детали прекращения огня на Украине. Стивен Уиткофф положительно оценил переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон и Москва приближаются к миру.

«Сегодня, я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента РФ Владимира Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — подчеркнул Стивен Уиткофф.

Спецпосланник президента США добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп — два великих лидера. Он считает, что главы государств объединились ради блага человечества.