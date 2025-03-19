Уиткофф: Путин приблизил Россию к заключению мирного соглашения по Украине

Уиткофф заявил, что Путин приблизили РФ к миру на Украине.
Президент России Владимир Путин сделал значительный шаг к урегулированию конфликта по Украине во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
«Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — отметил Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.