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Уиткофф: Путин приблизил Россию к заключению мирного соглашения по Украине

Президент России Владимир Путин сделал значительный шаг к урегулированию конфликта по Украине во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Уиткофф заявил, что Путин приблизили РФ к миру на Украине.

Президент России Владимир Путин сделал значительный шаг к урегулированию конфликта по Украине во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», — отметил Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.