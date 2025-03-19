Уиткофф рассказал о следующей встрече РФ и США по украинскому конфликту

Следующий раунд переговоров России и США по урегулированию на Украине пройдёт 23 марта, заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в интервью Fox.
Дипломат уточнил, что встреча должна состояться в саудовском городе Джидда. По его словам, США надеются, что киевский режим поддержит договоренности, достигнутые в ходе диалога Москвы и Вашингтона.
Уиткофф уточнил, что проект соглашения по прекращению огня на Украине касается отказа от ударов не только по энергетическим объектам, но и по всей инфраструктуре.
Напомним, ранее состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их беседа длилась более двух часов. По итогам переговоров Трамп выступил с заявлением. В частности, американский лидер подчеркнул, что Россия имеет преимущество в украинском конфликте.