Претендент на пост президента Польши Браун устроил погром на выставке ЛГБТ*

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положил конец ЛГБТ*-парадам в Будапеште. Он подчеркнул, что хотя страна и испытывает давление со стороны Запада, «гендерная лихорадка не захлестнула» Венгрию. Кроме того, местные власти хотят узаконить существовании только двух полов — мужского и женского.