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Уиткофф: два великих лидера объединились ради блага человечества

Спецпосланник президента США прокомментировал разговор Путина и Трампа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп объединились ради блага всех людей, заявил специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Заявление прозвучало в интервью Fox News.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — заявил Уиткофф.

Кроме того, он проинформировал, что новый раунд переговоров РФ и Соединённых Штатов по урегулированию на Украине состоится 23 марта.

По словам Уиткоффа, встреча должна состояться в Саудовской Аравии. Он также отметил, что проект договорённости по прекращению огня затрагивает отказ от ударов по всей инфраструктуре.